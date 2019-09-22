Son Dakika Haberleri: Van'da kadınlar süsledikleri bisikletlerle şehir turu attı
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Van'da kadınlar süsledikleri bisikletlerle şehir turu attı

1 saat önce

Van'da, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinliği kapsamında bir grup kadın, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Van'da kadınlar süsledikleri bisikletlerle şehir turu attı, System.String[]

Van'da, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinliği kapsamında bir grup kadın, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Van Devlet Tiyatrosu binası önünde bir araya gelen kadınlar, bisikletlerine "Süslü Kadınlar" yazılı pankart asarak, müzik eşliğinde bir süre eğlendi.

Ardından kadınlar, renkli kıyafetleri, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Renkli görüntülere sahne olan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" Van Kalesi'nde sona erdi. Kadınlar, burada bir süre şarkılar söyleyip halay çekti.

"Bisikletlerimizi süsleyip geldik"

Kadınlardan Songül Irtak, etkinliğin birçok il ve ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Kadınların yaşamın her yerinde olduğunu vurgulamak istediklerini anlatan Irtak, "Bugün burada otomobilsiz yaşama hep birlikte pedal çevirdik. Çok keyifli bir yolculuk oldu. Alkışlarla pedal çevirerek buraya geldik. Çok renkli, çok umutluyuz. Artık kadınlar her yerde." dedi.

Sezin Demirliçakmak da her şehirde bisiklet altyapısı oluşturulması gerektiğini ifade ederek, "Kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bisikletlerimizi süsleyip geldik. Etkinliği Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne denk getirmek istedik. Herkesin enerjisi çok iyiydi. Gayet güzel bir etkinlik oldu." şeklinde konuştu.

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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