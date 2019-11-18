Son Dakika Haberleri: Van'da kadınlar yöresel halı dokumacılığını yaşatıyor
Son Dakika Güncel Van'da kadınlar yöresel halı dokumacılığını yaşatıyor - Son Dakika

Van'da kadınlar yöresel halı dokumacılığını yaşatıyor

6 saat önce

Van'da kök boya ile hazırlanan ipliklerle halı dokuyan kadınlar, hem bu geleneği sürdürüyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Van'da kadınlar yöresel halı dokumacılığını yaşatıyor, System.String[]

Van'da kök boya ile hazırlanan ipliklerle halı dokuyan kadınlar, hem bu geleneği sürdürüyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.


Van'ın Saray Halk Eğitim Merkezindeki atölyelerde üretim yapan 12 kadın, halı dokumacılığını sürdürüyor.


Kentte dağ bitkilerinden elde edilen boyalarla iplik hazırlayan kadınlar, daha sonra üretimi oldukça zahmetli olan halıları büyük emek vererek dokuyor.


Elde ettikleri halıları satarak aile bütçelerine katkı sağlayan kadınlar, sanatlarını gelecek nesillere de aktarmak istiyor.


Usta öğretici Hamiyet Çiçekel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el dokuması halıların eskiden daha çok değer gördüğünü anlattı.


Bu geleneğin devam ettirilmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Çiçekel, "Şu an 12 öğrencim var. Yılda bir iki kez İŞKUR destekli kurs veriyoruz." dedi.


Kursiyerlerden Nermin Bilmez de 5 metre eninde ve 2 metre boyundaki bir halıyı 2 kişinin bir ayda dokuyabileceğini aktararak,"Hazırlaması, iplerini bir araya getirmesi çok zor. Siyahını, kırmızısını, mavisini, yeşilini hazırlıyorsun. Bir ay hazırlık yapılıyor, bir ay da dokuması sürüyor. Boyası, doğal kök boya. En zoru da bu boyaların hazırlaması." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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