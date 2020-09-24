Van'da, kadınlara koronavirüs eğitimi - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Karagündüz Mahallesi'ndeki kadınlara koronavirüs eğitimi verildi.

İpekyolu Belediyesi Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin Karagündüz Mahallesi'ndeki kadınlara koronavirüs eğitimi verildi. Mahalledeki taziye evinde düzenlenen eğitime katılan kadınlara; Covid-19 hastalığının özellikleri, belirtileri, yayılımı, kişisel hijyen, standart enfeksiyon korunma önlemleri, bulaş bazlı önlemler, maske ile eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanılması anlatıldı. Hastalığın psikolojik etkilerini de anlatan uzman ekipler, eğitim sonunda kadınlara içerisinde maske, eldiven, dezenfektan ve kolonyanın bulunduğu hijyen paketi dağıttı.

Mahalledeki kadınlar, kendilerine böyle bir imkan sağlayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür etti.