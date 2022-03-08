Van'da kadınlara yönelik "8 Mart" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Van'da kadınlara yönelik "8 Mart" etkinliği düzenlendi

08.03.2022 17:21
Van'da kadınlara yönelik "8 Mart" etkinliği düzenlendi

Van'da, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM) kadınlara yönelik program düzenlendi.

Van'da, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM) kadınlara yönelik program düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli konferans salonunda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, tüm kadınların gününü kutladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ise belediye olarak her zaman kadınların yanında olduklarını belirterek, "Projelerimizi hazırlarken güç ve motivasyonu siz kadınlardan alıyoruz. Güçlü, ayakları yere sağlam basan, cevval kadınlar yetiştirtmek için hizmet politikaları oluşturuyoruz. Güçlü kadınlar ile aileler güçlü toplum olabilmemizin tek koşuludur. Her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yazar Canten Kaya'nın "Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları" konulu sunumuyla devam eden etkinliğe, Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın eşi Mukadder Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve kadınlar katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Demokrasi, Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kadınlara yönelik '8 Mart' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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