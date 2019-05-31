Van'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı
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Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Vanlılar camilere akın etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:58 Kaynak: İHA
Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi
'nde Vanlılar camilere akın etti.
Van'da Kadir Gecesi münasebetiyle camilere akın eden binlerce vatandaş, bütün İslam alemi için dua etti. Van'ın birçok caminde yapılan programlara halk büyük bir ilgi gösterdi. Merkezde bulunan Ulu Camii, Yeni Nurşin Camii ile Hazreti Ömer Camilerine akın eden cemaat, içeride yer bulamayınca cami avlusunda namaza durdu.
İl merkezinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlarda binlerce kişi İslam coğrafyasında Müslümanların yaşadığı sıkıntıların sona ermesi için ellerini semaya kaldırarak dua etti. 7'den 70'e yoğun katılımla idrak edilen gecede, sabaha kadar namazlar kılınıp, dualar edilecek. - VAN
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