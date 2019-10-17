Van'da kaldırım işgali denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetimlerini artırdı.



Cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetimlerini artıran ekipler, yayalar ve engelli vatandaşların hakkı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için esnafları tek tek gezerek uyarıda bulundu. Denetim kapsamında kaldırımlara ticari mallarını koyan iş yeri sahiplerinin görüntü kirliliğine yol açan seyyar tabelaları da kaldırıldı.



Kaldırım işgalleri nedeniyle meydana gelen sorunların ortadan kaldırılması için esnafları sorumlu davranmaya davet ettiğini belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, işgaller tamamen son buluncaya kadar denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. Vatandaşların daha huzurlu bir Van'da yaşamalarını istediğini ve hiç kimsenin bir mağduriyet yaşamaması için bu tür denetimleri önemsediklerini ifade eden Sevinç, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kaldırım ve sokaklarda rahat geçişlerini kolaylaştırmak için gerekli denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı. - VAN