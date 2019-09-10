Van'da kaldırım işgaline karşı denetim

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara ve

kaldırım işgallerine karşı denetimler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, büyükşehir

belediyesinin sorumluluk alanında olan ana arterlerdeki kaldırım ve

yolları kapatarak araç ve yaya akışını engelleyen, seyyar satıcı,

görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak

için çalışma başlattı.



Açıklamada görüşüne yer verilen Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, ana caddeleri işgal eden seyyar satıcılara müdahale ettiklerini belirtti.

Kaldırımları işgal ederek kent estetiğini ve huzurunu bozanlara müsaade etmeyeceklerini ifade eden Sevinç, şunları kaydetti:

"20 zabıta personeli ile seyyar satıcılara karşı bir çalışma gerçekleştirdik. Kentimizin düzeni, dirliği ve selameti için yasal çerçevede faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir. Vatandaşa ait yeşil alanların korunması, şehirdeki belli noktalardaki kötü kokunun giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca sağlıksız gıda denetimlerimizi de başlattık. Seyyar satıcılardan alınan malzemeleri de Büyükşehir Belediyesinin deposuna kaldırdık."