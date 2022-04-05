Van'da kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara müdahale edildi - Son Dakika

Van'da zabıta ekipleri, kaldırım işgaline karşı çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İpekyolu Belediyesi, şikayetler üzerine Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğunlukta bulunduğu ana cadde ve ara sokaklarda kaldırım ve yolları işgal ederek trafik akışını engelleyen seyyar satıcılara müdahale etti.

İftar sonrası yapılan çalışmada, uyarılara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam eden seyyar satıcılara ait çok sayıda malzemeye el konuldu.

İlçe belediyeleri ile koordinasyon halinde yapılan denetimlerin artırılacağı ve seyyar satıcılara müsaade edilmeyeceği belirtildi.