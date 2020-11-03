Son dakika haberleri... Van'da "Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları" - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) düzenlenen "Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları"nın ilki Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Van'da gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, TBB'nin 11 bölgede düzenlemeyi planladığı toplantıların ilkine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünü artırabilmek için yerel bütün dinamikleri harekete geçirmeleri gerektiğini belirten Bilmez, kentlerin alt yapı, yol, su, kanalizasyon ve diğer bütün hizmetlerin belediyelerle alakalı olduğunu aktardı.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak kentin tarımsal alanının da gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Sahaya geldiğimizde içme suyu, kanalizasyon, yol talepleri var ama Van'da karşılaştığımız durumu anlatmak istiyorum. 483 kilometre sulama kanalını temizledik. 63 sulama göletini temizledik, 1650 kilometre arazi yolunu yaptık. Yerel tohumlarımızdan 100 bin fide üretip ücretsiz dağıttık. Bütün bu çalışmalarla sokaktaki talebin yüze 10'unu bile karşılayamadık. DAP'tan bu konuda destek aldık. Tarımsal alanın bir anlamda büyükşehir belediyelerinde sahipsiz kaldığını görüyoruz. Yerel dinamikleri mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor. Sanayi önemlidir ama tarımsal alanın da sahipsiz bırakılmaması gerektiğine inanıyorum."

"İzmir depremi ciğerimizi yaktı"

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise daha önce 2011 depreminde Van'a geldiğini, o günden bu yana Van'da büyük değişimin yaşandığını belirtti.

Bakanlık olarak aylarca Van'da çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Van'ın yeniden yapılandırılması için büyük çaba gösterdiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"İzmir depremi ciğerimizi yaktı. Dün Elif bebeğimiz, bugün Ayda bebeğimiz müjdeyi verdi. Mucizenin adı oldu. 'Önlem almazsanız bunlar devam edecek' mesajı verdi. Bu konuda bize çok fazla iş düşüyor. Yaşadığımız bütün sorunlar bir sonuç. Artık dünya koruyucu tedbirler üzerinden ilerliyor. Her depremden sonra canımız yanıyor ama 3-5 gün sonra her şeyi unutuyoruz. Buradan çıkıp deprem hemen olacakmış gibi tedbirler almamız gerekiyor. Deprem master planı yapmalıyız. TBB olarak bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Artık deprem değil bina ihmal oluyor genel kanaatimiz oluştu. Gaziantep'te çok hızlı deprem master planı yapma kararı aldık. Bunu çok hızlı şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz buna karar verdik. Depremde ne yapacağımızı bileceğiz bu sayede. En büyük mucize baştan koruyucu tedbirler almak. Bize düşen ne ise bu konuda sizlerin emrindeyiz."

"Dünya nereye gidiyor bunu anlamak lazım. Sınırlar kalktı diyoruz. Bunu anlamadan ne kentimizi ne de bölgemizi yönetebiliriz. Yenilenmezsek yeniliriz." diyen Şahin, bu konuda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, kentleri buna göre yeniden dizayn ederek akıllı kentler oluşturmaları gerektiğini ifade etti.

Mikroskopla bile görülemeyen bir virüsün bütün düzeni alt üst ettiğini, planları bozduğunu, her gün bir felaket duymaktan yorulduklarını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

" Birleşmiş Milletler'de birçok toplantıya katıldım. Orada konuştuğumuz, toplumsal huzur, barış yalnız ekonomik kalkınmayla mümkün değil. Böyle olsa gelişmiş ülkeler virüse karşı bu kadar çaresiz kalmazdı. Medikal sanayinin bu kadar yükseldiği dönemde aşı ne zaman bulunacak, maskelerden ne zaman kurtulacağız diye konuşmazdık. Bu coğrafyadaki güzellikleri koruyacağız. Dünyanın her yerinde ayrı bir güzellik var. Her şey bize emanet. Çevreye dokunma, ekosistemi bozma diyor. Dünyayı cehenneme de cennete de döndürmek bizim elimizde. Kişi başına 1000 doların altında binlerce insan yaşamak zorunda. Sosyal adalet ve sosyal barış kelimelerde kaldı."

"Güvenliği tesis etmemiz gerekiyor"

19 yıl önce bugün iktidar olduklarını, o günden bu yana çok önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran Şahin, dünyanın en çok adalete ihtiyacının olduğunu, bölgesel kalkınmada yaptıkları çalışmalarla çok yol katedildiğini vurguladı.

Son zamanlarda güvenlik açısından özel bir dönemde olduklarını vurgulayan Şahin, şunları belirtti:

"Güvenliği tesis etmeden hiçbir şey konuşamıyorsunuz. Bunu nereden biliyorum kendi dönemimden. 2014'te başkan oldum. Çok büyük hedeflerimiz, memleket aşkımız var. Bir kaos başladı uluslararası büyük bir sorun. 3 kıtadan adamlar geldi terör örgütlerini desteklediler dibimizde. Terör örgütleri komşumuz oldu. İki patlama oldu. Kına gecesi patlaması yaşadık, 55 bebeğimiz vefat etti. Cumhurbaşkanımız aradı, 'efendim gelmeniz lazım' dedim. Geldi hastaneyi dolaştık hepsi bebek. Bir insanın buna dayanması mümkün değil. Döndü ve Milli Güvenlik Kurulunu topladı, Fırat Kalkanı Harekatına karar verdi. Bölgenin güvenli bölge olması için çok önemli bir karardı. Ondan sonra bölge rahatladı. Güveni tesis etmezseniz hiçbir kalkınma modeli işe yaramıyor. Güveni tesis etmemiz geriyor. Bölgesel kalkınmada şunu gördük. Her bölgenin kendine göre özel modeli var."

Çeşitli başlıklardaki oturumlarla devam eden toplantıya, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kalkınma ajansları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.