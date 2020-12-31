Van'da kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti - Son Dakika

Hasta ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesince görevlendirilen polis helikopteri, hasta ile refakatçisini ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Cevahir Yadikar'ı Van-Bahçesaray yolunun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

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