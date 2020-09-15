Van'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak - Son Dakika

Van'da kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasınndan alınacak kodla girişlerin yapılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla yeni düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, kentte salgının yayılmasını engellemek amacıyla 16 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına HES koduyla giriş yapılacağı kararının alındığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 20:37 - Kaynak: AA
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