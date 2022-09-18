Van'da KPSS'ye geç kalanlar polis ekiplerince okullara yetiştirildi - Son Dakika
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Van'da KPSS'ye geç kalanlar polis ekiplerince okullara yetiştirildi

18.09.2022 22:16
Van'da KPSS'ye geç kalanlar polis ekiplerince okullara yetiştirildi

Van'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, polis ekiplerinin aracıyla okullara yetiştirildi.

Van'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, polis ekiplerinin aracıyla okullara yetiştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiğinden yeni takvime göre yeniden yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarının sağlıklı şekilde yapılması için önlemlerin alındığı belirtildi.

Kent genelinde 61 okulda 343 polisin görev yaptığı bildirilen açıklamada, "Sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 14 ekip ile gerekli tedbirler alınmıştır. Görevli ekiplerimizce ilimiz genelinde sınava yetişmeye çalışan ve kimliğini unutan 2 vatandaşlarımıza yardımcı olunmuş ve sınava girmeleri sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

KPSS, Van, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da KPSS'ye geç kalanlar polis ekiplerince okullara yetiştirildi - Son Dakika
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