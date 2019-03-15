Son Dakika Haberleri: Van'da Kamu Personeline Elektronik İhale Eğitimi

Van'da Kamu Personeline Elektronik İhale Eğitimi

40 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesince il genelindeki kamu kuruluşlarında görevli personele "Elektronik ihale mevzuat eğitimi" verildi.

Van'da Kamu Personeline Elektronik İhale Eğitimi, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesince il genelindeki kamu kuruluşlarında görevli personele "Elektronik ihale mevzuat eğitimi" verildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Valiliğinin desteği ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) toplantı salonunda düzenlenen e-ihale mevzuat eğitim programına, kamu kuruluşlarında görevli personel katıldı.

Kamu İhale Kurumu Başkanlığınca görevlendirilen Niyazi Akbaşlı ve Osman Kılıç tarafından verilen eğitim seminerinde konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Adnan Ergenç, teknolojideki yenilikleri takip ederek sürekli eğitimler düzenlediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:53 Kaynak: AA

Van, Güncel
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