VAN'DA KAMYON KASASINDA 101 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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VAN'DA KAMYON KASASINDA 101 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

17.04.2022 19:57

VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında, brandanın altına gizlenmiş Afgan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında, brandanın altına gizlenmiş Afgan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.Ç ve yanındaki H.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinde sabah saat 04.00 sıralarında yol kontrolleri yaptı. Durdurulan bir kamyonda ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun kasasındaki brandanın altında gizlenen Afgan uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.Ç ve yanındaki H.Ç ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

VAN'DA KAMYON KASASINDA 101 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA KAMYON KASASINDA 101 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA KAMYON KASASINDA 101 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA KAMYON KASASINDA 101 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

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Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA KAMYON KASASINDA 101 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA KAMYON KASASINDA 101 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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