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Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı

04.02.2022 13:36
Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada 62 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada 62 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 08.30 sıralarında şüphelendikleri kamyonu durdurup, arama yaptı. Kamyon kasasında Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü E.Y. ile olayla bağlantısı olduğu düşünülen T.İ. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise ilgili kurumlara teslim edildi.


Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı
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Hisarcık, Muradiye, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 62 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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