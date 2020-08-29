Van'da kamyon lastiğinde kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonun lastik ve kasasında gizlenmiş 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Aramada, kamyonun 4 lastiği ile kapalı kasanın yan duvar ve üst tavanına özel halatlı düzenekle zulalanmış 13 bin 800 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.