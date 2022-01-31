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Van'da kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı

31.01.2022 13:48
Van'da kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da kamyonda yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da kamyonda yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kontrollerde kapalı kasa kamyonun havalandırma bacasından buhar çıktığını fark eden ekipler, yaptıkları aramada kasadaki karton kolilerin arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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İl Jandarma Komutanlığı, Afganistan, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kamyonda 174 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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