Son dakika haberi: VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi: VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

06.05.2022 16:34

Son dakika gündem haberine göre VAN'ın Çatak ilçesinde, kamyonetin dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaraladı.

VAN'ın Çatak ilçesinde, kamyonetin dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaraladı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi'nden kamyonetle Çatak ilçesine giden Harun Özcan (21) yönetimindeki 01 YM 613 plakalı kamyonet, Değirmen Mahallesi yakınında virajda kontrolden çıkıp, dereye uçtu. Kazada sürücü Harun Özcan ile yanında bulunan aynı aileden Ziyayettin Özcan (72) yaşamını yitirdi; Kıyasettin, Nedim ve Abdullah Özcan ise yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla götürüldüğü Çatak Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalelerinin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Son dakika haberi: VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberi: VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberi: VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberi: VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
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Son dakika haberi! Kamyonet dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı Son dakika haberi! Kamyonet dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı Van'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Van'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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