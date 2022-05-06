Son dakika haberi: VAN'DA KAMYONET DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

VAN'ın Çatak ilçesinde, kamyonetin dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaraladı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi'nden kamyonetle Çatak ilçesine giden Harun Özcan (21) yönetimindeki 01 YM 613 plakalı kamyonet, Değirmen Mahallesi yakınında virajda kontrolden çıkıp, dereye uçtu. Kazada sürücü Harun Özcan ile yanında bulunan aynı aileden Ziyayettin Özcan (72) yaşamını yitirdi; Kıyasettin, Nedim ve Abdullah Özcan ise yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla götürüldüğü Çatak Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalelerinin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)