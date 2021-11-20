Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden alınmasıyla açıldı.

Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yan yatarak yolda bir süre sürüklendi.

Erciş - Adilcevaz kara yolunda Osman Sancar'ın (50) kullandığı 72 AP 576 plakalı kamyonetle aynı istikamette seyir halinde olan Murat Eşiyok (35) idaresindeki 14 LF 968 plakalı otomobil çarpıştı.

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