Kamyonette 150 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonette 150 kilogram eroin ele geçirildi

04.03.2022 15:52

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette 150 kilo 120 gram eroin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette 150 kilo 120 gram eroin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Thor" ile yapılan aramalarda 150 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kamyonette 150 kilogram eroin ele geçirildi
Kamyonette 150 kilogram eroin ele geçirildi
Kamyonette 150 kilogram eroin ele geçirildi

YORUMLAR
500
Vücuduna sardığı uyuşturucularla havalimanında yakalandı Vücuduna sardığı uyuşturucularla havalimanında yakalandı Van'da 150 kilo eroin ele geçirildi Van'da 150 kilo eroin ele geçirildi

Uyuşturucu Ticareti, Eroin, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonette 150 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:52:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kamyonette 150 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement