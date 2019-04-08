Son Dakika Haberleri: Van'da Kamyonette 58 Kaçak Göçmen Yakalandı

Van'da Kamyonette 58 Kaçak Göçmen Yakalandı

49 dakika önce

VAN'da yol kontrolleri yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonetin kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakaladı.

Van'da Kamyonette 58 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
VAN'da yol kontrolleri yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonetin kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakaladı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 1 kişi ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Erciş Karayolu üzerinde devriye görevi yaptı. Ekipler, şüphelendikleri seyir halindeki kamyoneti durdurarak aradı. Yapılan aramada, kamyonetin kasasında yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 57'si Afganistan, 1'i Pakistanlı kaçak göçmenler yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:31 Kaynak: DHA

Pakistan, Polis, Afganistan, Van, Güncel
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