Son Dakika Haberleri: Van'da kamyonette 6 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da kamyonette 6 kilogram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki devriyeleri sırasında, park halinde bulunan kamyonette şüphe üzerine arama yaptı.

Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, aracın bagajında 11 paket halinde 6 kilo 60 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili olarak E.E, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Van'da kamyonette 6 kilogram eroin ele geçirildi

İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:55 Kaynak: AA
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