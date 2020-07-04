Van'da kamyonette 'Bozo' ile yapılan aramada metamfetamin ve afyon sakızı ele geçirildi
Van'da kamyonette 'Bozo' ile yapılan aramada metamfetamin ve afyon sakızı ele geçirildiVAN'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada 2 kilo 675 gram metamfetamin, 1 kilo 430 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Van'da kamyonette 'Bozo' ile yapılan aramada metamfetamin ve afyon sakızı ele geçirildi
VAN'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada 2 kilo 675 gram metamfetamin, 1 kilo 430 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Hakkari karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüpheli gördükleri kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile birlikte yapılan aramada; aracın torpido gözünün arka kısmında doğal boşluklara gizlenmiş 6 paket halinde 2 kilo 675 gram metamfetamin, 2 paket halinde toplam 1 kilo 430 gram afyon sakızı ile bin 900 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili araç sürücüsü M.Ö. ile yanında bulunan E.B., B.B. ve N.B. gözaltına alındı. N.B. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:32 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Van'da kamyonette 'Bozo' ile yapılan aramada metamfetamin ve afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor