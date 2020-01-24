Van'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Son Dakika

Van'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

7 saat önce

Van'da, dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar, kent merkezinde 65 santimetre, kırsal bölgelerde ise 1 metreye ulaştı.

Van'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, System.String[]

Van'da, dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar, kent merkezinde 65 santimetre, kırsal bölgelerde ise 1 metreye ulaştı.

Kar nedeniyle vatandaşların yürümekte zorlandığı, kapanan yollar nedeniyle araçların ilerleyemediği kentte, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 1000 personel ve 250 araçla kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, savurma araçları ve küreklerle kaldırımlardaki karları temizliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent merkezinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Caddelerde bırakılan araçların kar temizleme çalışmalarına engel olduğunu belirten Bilmez, zorunlu olmadıkça özel araçların kullanılmaması uyarısında bulundu.

Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için geceden bu yana karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Kar kalınlığı kırsalda yer yer 1 metreyi, şehir merkezinde ise 65 santimetreyi buldu. Karla mücadele çalışmaları 1000 personel ve 250 araçla yapılıyor. Şuan belediyede bayan personel hariç tüm arkadaşlarımızı karla mücadele için gönderdik. Ana arterlerimizin hepsi açık. Şimdi de kent genelinde biriken karları toplama ve şehir merkezinden uzaklaştırma çalışması yürütüyoruz. Ana arterlerimiz tamamlandıktan sonra ara sokaklara da gireceğiz. Esnafımızdan ve sürücülerimizden destek bekliyoruz. Karla mücadele çalışması yapılan cadde ve sokaklardaki araçları kaldırmalarını talep ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu tür durumlarda toplu taşıma araçlarını tercih etmesini tavsiye ediyoruz."

Bilmez, çalışmalara destek veren esnafa da teşekkür ederek, kent genelinde olumsuzluğun yaşanmaması için gereken önlemlerin alındığını dile getirdi.

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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