Van'da kar kalınlığı bir metreyi geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da kar kalınlığı bir metreyi geçti - Son Dakika

Van'da kar kalınlığı bir metreyi geçti

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar altında kalan araçlar Kar altında kalan araçlarını çıkarmaya çalışan vatandaşlar Belediye ekiplerinin cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları Kar manzaraları Karda yürüyen vatandaşlar Aracını temizleyen vatandaş ile röportaj İş yerinin önümü temizlemeye çalışan...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kar altında kalan araçlar

Kar altında kalan araçlarını çıkarmaya çalışan vatandaşlar

Belediye ekiplerinin cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları

Kar manzaraları

Karda yürüyen vatandaşlar

Aracını temizleyen vatandaş ile röportaj

İş yerinin önümü temizlemeye çalışan esnaf

VAN - Van'da iki gündür etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği kentte 687 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Park halindeki araçlar kar altında kaldı.

Van'da kar kalınlığı bir metreyi geçti

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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