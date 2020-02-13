Van'da kar kalınlığı bir metreyi geçti - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kar altında kalan araçlar
Kar altında kalan araçlarını çıkarmaya çalışan vatandaşlar
Belediye ekiplerinin cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları
Kar manzaraları
Karda yürüyen vatandaşlar
Aracını temizleyen vatandaş ile röportaj
İş yerinin önümü temizlemeye çalışan esnaf
VAN - Van'da iki gündür etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği kentte 687 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Park halindeki araçlar kar altında kaldı.