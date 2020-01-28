Van'da kar mücadele çalışmaları - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından Van'da başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde karla mücadele çalışmaları 250 iş makinesi ve bin personelle sürüyor.

23 ekiple vardiya halinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 24 Ocak'tan bu yana yolu kapanan 691 yerleşim birimine ulaşım yeniden sağlandı.

Kent merkezinde de yaya yolu ve kaldırımlarda kar küreme ve temizlik çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Tuşba ve Edremit belediyelerinin de destek verdiği çalışlarda, şehir merkezinde toplanan 36 bin metreküp kar, iş makineleriyle şehir dışında çıkarıldı.

Yolu kardan kapanan kırsal mahallerde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye ulaştıran ekipler, yolda mahsur kalan birçok aracı da kurtardı.

Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, trafikte aksamaların olmaması için vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasını istedi.