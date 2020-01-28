Van'da kar mücadele çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da kar mücadele çalışmaları - Son Dakika

Van'da kar mücadele çalışmaları

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından Van'da başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van'da kar mücadele çalışmaları, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından Van'da başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde karla mücadele çalışmaları 250 iş makinesi ve bin personelle sürüyor.

23 ekiple vardiya halinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 24 Ocak'tan bu yana yolu kapanan 691 yerleşim birimine ulaşım yeniden sağlandı.

Kent merkezinde de yaya yolu ve kaldırımlarda kar küreme ve temizlik çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Tuşba ve Edremit belediyelerinin de destek verdiği çalışlarda, şehir merkezinde toplanan 36 bin metreküp kar, iş makineleriyle şehir dışında çıkarıldı.

Yolu kardan kapanan kırsal mahallerde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye ulaştıran ekipler, yolda mahsur kalan birçok aracı da kurtardı.

Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, trafikte aksamaların olmaması için vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasını istedi.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu
Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye rejimi güvenliğimizi tehlikeye atarsa, en sert şekilde karşılık verilecek Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:45:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da kar mücadele çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]