Van'da kar nedeniyle mahsur kalan araçlar iş makineleriyle kurtarıldı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışı sonrası yolda mahsur kalan araçlar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar ve tipi nedeniyle Gültepe Mahallesi yakınlarında mahsur kalan araçlar için Van Büyükşehir ile Özalp belediyelerinin ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu araçları saplandıkları yerden iş makinesi yardımıyla çıkardı.