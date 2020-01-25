Van'da kar nedeniyle mahsur kalan araçlar iş makineleriyle kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da kar nedeniyle mahsur kalan araçlar iş makineleriyle kurtarıldı - Son Dakika

Van'da kar nedeniyle mahsur kalan araçlar iş makineleriyle kurtarıldı

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışı sonrası yolda mahsur kalan araçlar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Van'da kar nedeniyle mahsur kalan araçlar iş makineleriyle kurtarıldı, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışı sonrası yolda mahsur kalan araçlar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar ve tipi nedeniyle Gültepe Mahallesi yakınlarında mahsur kalan araçlar için Van Büyükşehir ile Özalp belediyelerinin ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu araçları saplandıkları yerden iş makinesi yardımıyla çıkardı.

Gültepe, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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