Kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı - Son Dakika
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Kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı

28.03.2022 16:34

Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mahallede rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mahallede rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Turan Mahallesi'nde rahatsızlanan 40 yaşındaki Gülizar Sağlam'ın yakınları durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan mahalleye ulaşmak için belediyenin karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu mahalleye ulaşan ekipler, ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastayı Saray Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Sağlam'ın yakınları, ekiplere teşekkür etti.

Kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı
Kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı
Kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı
Kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı
Kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı
Kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı
Kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı
Kar nedeniyle mahsur kalan hastanın yardımına ekipler ulaştı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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