Van'da kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına koştu.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun kar nedeniyle kapanan 158 yerleşim biriminin yolunu açmaya çalışan karla mücadele ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara da yardım etti.

Ekipler, Erciş, Başkale, Çatak, Gürpınar, İpekyolu ve Saray ilçelerinde yapılan ihbarları değerlendirerek araçlarıyla yolda kalanları kurtardı.

Uzun süren çabalar sonucu gidecekleri yerlere ulaştırılan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.