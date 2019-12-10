Son Dakika Haberleri: Van'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açılıyor
Son Dakika Güncel Van'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açılıyor - Son Dakika

Van'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açılıyor

7 saat önce

Van'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 27 yerleşim biriminin yolu açıldı.

Van'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açılıyor, System.String[]

Van'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 27 yerleşim biriminin yolu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele ekipleri, iki gündür kent merkezi ve yüksek yerleşim yerlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 33 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışma yürüttü.

Bahçesaray, Gürpınar ve Başkale ilçelerine bağlı mahallelerde 27 yerleşim biriminin yolunu açan ekipler, 6 mahallede de çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği bildirildi.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sisin beklendiği aktarılan açıklamada, hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı belirtildi.

Açıklamada, il merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Hakkari'de 7, Bitlis'de 6, Van'da 5 ve Muş'ta 3 derece olacağı belirtildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesi de dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Bitlis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı
TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:32:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]