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Van'da kar nedeniyle yollar kapandı

6 saat önce

Van'da gece etkili olan kar nedeniyle 7 yerleşim biriminin yolu kapandı.

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Van'da gece etkili olan kar nedeniyle 7 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün başlayan ve yüksek yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın etkili olduğu Bahçesaray'da 4, Çatak'ta 3 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan Van - Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde kar ve tipiden dolayı ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Başkale ilçesinde etkili olan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 20, ilçe merkezinde de 10 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Muş'ta da gece başlayan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kentteki 2 bin 490 rakımlı Çavuş Tepe'de yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.

Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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