Van'da Kar Tatili
15 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın için tatil edildi.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın için tatil edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz Edremit, İpekyolu
ve Tuşba
ile taşra ilçelerimiz Bahçesaray
, Başkale
, Çatak
, Özalp
ve Saray
'da eğitim öğretime 25 Aralık
2018 Salı günü için bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:49 Kaynak: İHA
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