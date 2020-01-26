Van'da kar temizleme çalışmaları - Son Dakika
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Van'da kar temizleme çalışmaları

6 saat önce

Van'da Cuma günü etkili olan kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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Van'da Cuma günü etkili olan kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için il merkezi ve mahalle yollarında çalışma yürütüyor.

"Amkodor 37" kar toplama aracını da kullanmaya başlayan ekipler, bu sayede hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf ediyor. Kar toplama aracıyla daha hızlı çalışma imkanı bulan ekipler, kısa sürede yolları temizleyerek ulaşımın daha sağlıklı yapılmasını sağlıyor.

Karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları iş makineleriyle il dışına taşıyor.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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