Van'da kar temizleme çalışması
6 saat önce
Van'da etkili olan kar yağışından dolayı büyükşehir belediyesi, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:11 Kaynak: İHA
Van'da etkili olan kar yağışından dolayı büyükşehir belediyesi, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.
Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşların sıkıntı yaşamaması için harekete geçen karla mücadele ekipleri, kar yağışına rağmen mücadelesini sürdürüyor. Kent merkezinde 100 personel cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda küreme çalışması yapıyor.
Kent genelinde mahalle yollarının tamamen açık olduğu ve olası yol kapanmalarına karşı da ekiplerin 7/24 hazır bekletildiği öğrenildi. - VAN
Son Dakika Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı