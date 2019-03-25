Van'da Kar ve Tipi Bahçesaray Yolunu Ulaşıma Kapattı
1 saat önce
Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşım güçlükle sağlanırken, Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşım güçlükle sağlanırken, Van- Bahçesaray
yolu ulaşıma kapandı.
Van'da dün akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Van- Hakkari
karayolu ile Çaldıran- Doğubayazıt
karayolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere
Geçidi'nde araçlar kontrollü seyrederken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından da çalışmaların aralıksız yürütüyor. Öte yandan, Van-Bahçesaray karayolunun da kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:54 Kaynak: İHA
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