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Van'da kar ve tipi etkili oldu

6 saat önce

Van'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu, hayvanlarıyla yayladan dönen çobanlar zor anlar yaşadı.

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Van'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu, hayvanlarıyla yayladan dönen çobanlar zor anlar yaşadı.

Kentte gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Van- Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, görüş mesafesinin de düşmesiyle güçlükle ilerleyebildi. Yolda kalan bazı sürücüler zincir taktı, zinciri olmayanlar da lastiklerine ip bağlayarak yola devam etmeye çalıştı.

İpekyolu ilçesinde hayvan yetiştiricileri ile çobanlar da yayladan dönerken yoğun kara yakalandı. 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde hayvanları bekleyen besiciler, zor anlar yaşadı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım, Çevre Koruma Kontrol, Park Bahçeler ve Fen İşleri Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler, kentin ana arterlerinde kaldırım ve yaya geçitlerini kardan temizledi.

Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları da kurtardı.

Hakkari, Sabah, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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