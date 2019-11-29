Son Dakika Haberleri: Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı
Son Dakika Güncel Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika

Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı

7 saat önce

Van'da gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı, System.String[]

Van'da gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki gündür yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın etkili olduğu Gürpınar'da 12, Çatak'ta 15 ve Bahçesaray'da 1 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Muş ile Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgar, genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Van ve Muş'ta 8, Bitlis'te 6 ve Hakkari'de 7 derece olması bekleniyor.

Bahçesaray, Gürpınar, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:47:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]