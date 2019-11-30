Son Dakika Haberleri: Van'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 11 mahalle yolu ulaşıma kapandı
Son Dakika Güncel Van'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 11 mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 11 mahalle yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal alandaki 11 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 11 mahalle yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal alandaki 11 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üç gündür yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.


Yağışın etkili olduğu Gürpınar'da 11 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, dünden bu yana 17 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş ile Bitlis çevrelerinin kuvvetli olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklendiğinden taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Hakkari ve Muş'ta 7, Bitlis'te 6 ve Van'da 9 derece olması bekleniyor.

Gürpınar, Bitlis, Muş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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