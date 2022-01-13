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Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşları ekipler kurtardı - Son Dakika

Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşları ekipler kurtardı

13.01.2022 20:47
Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Van'ın İpekyolu ilçesinde kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla evlerine dönebildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla evlerine dönebildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Kar ve tipi nedeniyle Gövelek ve Köşebaşı mahalleleri arasında araçlarıyla mahsur kalanlar durumu jandarmaya bildirdi.

İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri yolu ulaşıma açarak mahsur kalan araçları bulundukları bölgeden çıkardı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yaptığı açıklamada, ulaşımın aksamaması için ekiplerin sürekli çalıştığını belirterek, vatandaşları buzlanmaya karşı uyardı.

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İpekyolu, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşları ekipler kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşları ekipler kurtardı - Son Dakika
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