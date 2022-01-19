Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülere yardım ulaştırıldı (2) - Son Dakika

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı, belediye, AFAD ve Kızılay ekipleri sürücülerin yardımına yetişti.

Kentte iki günden bu yana etkili olan dondurucu soğuklar, yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Van- Bitlis kara yolunda onlarca araç kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri Edremit ve Gevaş ilçelerinde bir süre araçların geçişine izin vermedi, kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Tipi nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların yardımına belediye AFAD ve Kızılay ekipleri yetişti. Donma tehlikesi geçiren bazı vatandaşlar, ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tipinin etkinin azalmasıyla yolu açtı. Sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi.

Edremit ilçesinde, yolda kalan yolcu ve sürücülere belediye ekipleri tarafından kek ve meyve suyu ikram edildi.

Araçlarında yolun açılmasını bekleyenlere ikramlarda bulunan belediye ekipleri, diğer ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da vatandaşlara yardımcı oldu.

Vatandaşlar da desteğinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.