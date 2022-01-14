Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika

Gürpınar ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 4 saat yolda mahsur kalan 4 tırın sürücülerini, belediye ekipleri kurtardı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van istikametine giden tırlar, Çavuştepe mevkisinde kara saplandı.
Yolda mahsur kalan tır sürücüleri, Gürpınar Belediyesinden yardım istedi. Araçlar, iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Araç sürücüleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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