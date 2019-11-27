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Van'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Van'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

Van'ın Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren kar, yüksek rakımlı yerleri beyaza bürüdü.

Van - Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde şiddetini artıran kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler, kayganlaşan yolda ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler araç lastiklerine zincir taktıktan sonra yola devam edebildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri de yolda tuzlama çalışması yaptı.

Sürücü Hayrettin Malkoç, "Her yıl memleketimize kar yağışı daha erken başlıyordu. Bu yıl biraz geç de olsa yağdı. Buralarda yılın 6-7 ayı karlı geçiyor. Bizler araçlarımıza ilk zincirleri takmaya başladık." dedi.

Bahçesaray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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