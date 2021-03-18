VAN Van'da kar yağışı - Son Dakika

VAN'da, mart ayında kar yağışı devam ederken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.

Van, kar yağışıyla beyaza bürünürken, kar altında yürüyenler, mart ayında böyle yağışa şaşırdıklarını söyledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı kentte güzel manzaralar ortaya çıktı. Boyacılık yapan Hamit Antuntaş, bölgenin güzelliğinin kışın kar yağışı ile daha da görünür olduğunu belirterek, "20 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Bu yıl fazla kar yağmadı. Şu an mart ayının sonundayız, ilkbahar karı yağıyor. Kar yağışı güzel oluyor, işlerimize engel oluyor ama bu bölgenin güzelliği kar ile oluyor" dedi.