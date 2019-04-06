Son Dakika Haberleri: Van'da Kar Yağışı

Van'da Kar Yağışı

54 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kurubaş Geçidi'ndeki kar yağışından detaylar Trafikteki araçlardan detaylar VAN - Van'da etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kurubaş Geçidi'ndeki kar yağışından detaylar
Trafikteki araçlardan detaylar VAN - Van'da etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Türkiye'nin birçok ilinde bahar mevsimi yaşanırken Van'da kar yağışı etkili oldu.

Van- Hakkari kara yolunun 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde, yağış sonrası yollarda biriken karlar nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:55 Kaynak: AA

Van, Güncel
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