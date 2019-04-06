Van'da Kar Yağışı
54 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kurubaş Geçidi'ndeki kar yağışından detaylar Trafikteki araçlardan detaylar VAN - Van'da etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kurubaş Geçidi'ndeki kar yağışından detaylar
Trafikteki araçlardan detaylar VAN - Van
'da etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Türkiye
'nin birçok ilinde bahar mevsimi yaşanırken Van'da kar yağışı etkili oldu.
Van- Hakkari
kara yolunun 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde, yağış sonrası yollarda biriken karlar nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:55 Kaynak: AA
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