Van'da Kar Yağışı Durdu Mücadelesi Devam Ediyor
1 saat önce
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tek şeritten ulaşıma açılan Van-Bahçesaray yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tek şeritten ulaşıma açılan Van- Bahçesaray
yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor.
Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin Karapet Geçidi'nde önceki gün yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı 2 gün kapalı olan yol, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekipler, yer yer 2 metre karın bulunduğu bölgede yol genişletme çalışmaları için 5 iş makinesi ile çalışmalarına devam ediyor. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:34 Kaynak: İHA
Avrupa'da Yılın En İyi 11'i Belli Oldu
MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi
Taksiciler Hakkında Gelen Şikayetler Üzerine 15 İlde Uygulama Yapan Emniyet, Taksicilere Ceza Yağdırdı
Sınırda Önemli Toplantı! Akar, Fidan ve Komutanlar Suriye'yi Konuştu