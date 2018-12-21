Van'da Kar Yağışı Durdu, Yol Açma Çalışmaları Başladı
5 saat önce
Van'da kar yağışının durmasıyla kapalı 66 yerleşim biriminin yolu açılmaya başlandı.
Van
'da kar yağışının durmasıyla kapalı 66 yerleşim biriminin yolu açılmaya başlandı.
Van'da Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiperi, 2 gün önce başlayan kar yağışının durmasının ardından ulaşıma kapalı 66 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalara başladı. 18 mahalle ve mezra yolunun kapalı olduğu Başkale
ilçesinde ekipler, yoğun bir şekilde çalışarak yolları açmaya çalışıyor. Belediye ekipleri, cadde, okul ve hastane önlerindeki kar kütlelerini belirli noktalarda toplayıp, kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:02 Kaynak: DHA
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