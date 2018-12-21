Son Dakika Haberleri: Van'da Kar Yağışı Durdu, Yol Açma Çalışmaları Başladı

Van'da Kar Yağışı Durdu, Yol Açma Çalışmaları Başladı

5 saat önce

Van'da kar yağışının durmasıyla kapalı 66 yerleşim biriminin yolu açılmaya başlandı.

Van'da Kar Yağışı Durdu, Yol Açma Çalışmaları Başladı, System.String[]
Van'da kar yağışının durmasıyla kapalı 66 yerleşim biriminin yolu açılmaya başlandı.

Van'da Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiperi, 2 gün önce başlayan kar yağışının durmasının ardından ulaşıma kapalı 66 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalara başladı. 18 mahalle ve mezra yolunun kapalı olduğu Başkale ilçesinde ekipler, yoğun bir şekilde çalışarak yolları açmaya çalışıyor. Belediye ekipleri, cadde, okul ve hastane önlerindeki kar kütlelerini belirli noktalarda toplayıp, kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:02 Kaynak: DHA

Van, Kar, Güncel
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