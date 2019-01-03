Son Dakika Haberleri: Van'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Van'da Kar Yağışı Etkili Oldu

37 dakika önce

Van'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, saat 11.30'da yapması gereken İstanbul-Van seferini iptal etmek zorunda kaldı.

Van'da Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Van'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, saat 11.30'da yapması gereken İstanbul-Van seferini iptal etmek zorunda kaldı.

Kar yağışının zaman zaman sürdüğü kentte kar kalınlığı 7 ise santimetreyi buldu. 18 mahalle ve mezranın yolu da ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan mahalle ve mezra yollarının açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:59 Kaynak: DHA

Sabah, Van, Kar, Güncel
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