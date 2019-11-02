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Van'da kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

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VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekipleri de karla mücadele çalışması yaptı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran kar yağışı, kısa zamanda çevreyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreyi bulması üzerine de iş makinaları karla mücadele çalışması yaptı. Zaman zaman etkili olan sis de görüş mesafesini 10 metre kadar düşürdü. Yağışların gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:17 Kaynak: DHA
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