Van'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, kentte tüm bağlantı yollarının açık olduğunu söyledi.

Kentte iki günden bu yana etkili olan soğuk hava yerini kara bıraktı.

Vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Trafik ekipleri ise sürücülere kar ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere, kentte ulaşımın güvenli sağlanması için sıkı önlemlerin alındığını söyledi.

Bölgede bu gece kar yağışının etkili olacağını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Şu an tüm yollarımız açık durumda fakat risk oluşturan yollarımız var. Özellikle Van-Bahçesaray yolu risk oluşturuyor. Kar kalınlığı belirli bir seviyeye ulaştığında yolu belirli koşullarda tamamen kapatıyoruz. Karayolları ekiplerimiz her gün yollarda analiz ve değerlendirme yapıyor. Riskli yollar varsa boşaltıldıktan sonra sonra kapatılıyor. Şu an için Bahçesaray ilçemizdeki yollar dahil tüm yollarımız açık durumda. Zaman zaman Van- Başkale karayolu 32. viraj mevkisinde büyük araçların geçişine kısıtlama getiriyoruz. Tüm sürücülerimizin can güvenliği açısından alınan önlemlere riayet etmelerini ve kış lastiklerini takmaları konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz."