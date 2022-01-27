Van'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Van'da kar yağışı etkili oluyor

VAN - Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde Van'da kendini hissettirdi.akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar aniden başlayan kar yağışına hazırlık yakalanırken, bazıları ise kar yağışını fırsat bilip fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.