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Van'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Van'da kar yağışı etkili oluyor

27.01.2022 22:27

Van'da kar yağışı etkili oluyor Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Van'da kar yağışı etkili oluyor

VAN - Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde Van'da kendini hissettirdi.akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar aniden başlayan kar yağışına hazırlık yakalanırken, bazıları ise kar yağışını fırsat bilip fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Van'da kar yağışı etkili oluyor
Van'da kar yağışı etkili oluyor
Van'da kar yağışı etkili oluyor

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Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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